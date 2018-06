Garçom enfurecido agride cliente

Um homem foi até a delegacia na madrugada desta quinta-feira (21), acusar um garçom de agressão ocorrida em um estabelecimento na vila Paraíso, em Aquidauna.

De acordo com boletim de ocorrência, Toni Santana de Melo, 36 anos, estava, por volta da meia-noite, no Boteco dos Amigos, quando foi agredido pelo garçom Marcos Moraes Rodrigues, 36 anos, com socos, causando uma lesão no nariz do cliente.

A Polícia Militar foi chamada ao local e o garçom confirmou a agressão, alegando que fez isto por causa de diversas provocações anteriores do cliente.

O garçom foi encaminhado à delegacia com uma pequena escoriação na mão devido ao soco que deu na vítima.