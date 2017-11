Uma jovem, de 13 anos, foi estuprada por dois adolescentes na noite de terça-feira (21) em um matagal na cidade de Coxim – a 242 km de Campo Grande. A garota foi amarrada e depois foi abusada sexualmente pelos jovens.

Conforme o site Coxim Agora, a mãe da menina acionou a Polícia Militar informando que sua filha chegou em sua casa com os punhos amarrados com um pedaço de lençol. A jovem disse à mãe que teria sido estuprada por dois garotos.

De acordo com o registro da polícia, a menina teria ficado na casa com seu tio, mas ele teve que sair para ir ao mercado, quando ele retornou não encontrou a sobrinha. A jovem ficou em estado de choque e foi encaminhada com a mãe ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

No hospital foram realisados vários exames médicos e laudos que comprovaram o estupro. A vítima disse a polícia que os autores do crime foram dois adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos.

Segundo a jovem, os autores a renderam pelo pescoço, e a levaram para um matagal próximo de sua residência e realizaram a penetração.

Na caça

Os policiais foram até a casa de um dos adolescente suspeito e fizeram a sua apreensão. No momento em que os militares levavam o jovem à delegacia, seu tio se aproximou e o golpeou com uma faca, provocando uma lesão pequena em sua barriga. O homem também foi levado pela polícia.

Na delegacia o menor disse que estava acompanhado de outro adolescente quando pegaram a menina e a estuprado, mas o suposto cúmplice negou o crime. Os envolvidos foram encaminhados à 1º Delegacia de Polícia.

O caso esta sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

Foto: Maikon Leal