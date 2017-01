Garoto emociona ao propor troca de bicicleta por rações para gato

“Eu quero trocar minha bicicleta por ração pra eles [gatos] não passarem mais fome”. Essa foi a resposta de Zullaê Ramos Freitas, de 12 anos, quando a redação do JD Notícias perguntou o que levou ele a querer abrir mão de sua bicicleta para conseguir alimentar mais de 30 gatos. O menino postou a “proposta” no Facebook e a atitude tem emocionado muita gente.

Morador do Loteamento Cristo Redentor, região Sul da Capital, Zullaê conta que cuida de um total de 32 gatinhos, 14 são deles e 18 da vizinha. O problema é que a quantidade de gatos gera uma despesa com alimentação que sua família não consegue arcar. “Minha mão não tem dinheiro e eles ficavam passando fome”, diz.

Foi aí que surgiu a ideia de trocar a bicicleta por comida para os bichinhos. A dona de casa Lurdes Ramires, 43 anos, mãe de Zulluê conta que a ideia surgiu um pouco antes do natal. “Ele chegou perto de mim e disse: mãe eu no uso mesmo essa bicicleta, deixa eu postar no Facebook pra conseguir seis sacos de ração”, conta Lurdes

A postagem foi feita, mas a princípio não deu muito certo. Lurdes conta que poucas foram as doações. Foi então que decidiram postar novamente no dia 11 de janeiro e desde então as doações começaram a ser maiores. “Trouxeram aqui, várias pessoas ligaram para ir buscar. Uma mulher depositou R$ 100 e eu fui lá e comprei um saco de 10 quilos”, relata.

O carinho de Zullaê pelos gatinhos começou há cerca de três anos quando a família morava no Bairro Arnaldo Figueiredo. A mão conta que o primeiro gatinho resgatado por Zullaê havia sido abandonado na chuva. “Ele achou na chuva e trouxe pra casa. Chegou acanhado com a gatinha achando eu não queria”, diz. Assim que a família se mudou, a dona de casa conta que o filho levou outro gatinho, que encontrou abandonado, para casa.

A primeira gata procriou e Zullaê não quis se desfazer dos quatro filhotes. Todos foram castrados, mas desde então não parou de aparecer gatos na casa de Lurdes. “As pessoas vêem que tem esse monte e vem soltando mais”, diz. A família felina foi aumentando e hoje são 14 na casa de Zullaê e mais 18 na vizinha.

Um saco de um quilo de ração, segundo Lurdes dura de um a dois dias no máximo, por isso quem puder ajudar com doações pode entrar em contato com a família no número (67) 99224-8553.