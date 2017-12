Gastos de estrangeiros no Brasil aumentam

Dados do Banco Central, divulgados nesta quinta-feira (21), pelo Ministério do Turismo, revelam que o gasto de turistas estrangeiros no Brasil no mês de novembro teve aumento de 2,62% em relação ao mesmo mês de 2016. Esse ano, a receita cambial do turismo em novembro foi de US$ 485 milhões. Em novembro de 2016, visitantes estrangeiros gastaram US$ 472 milhões nos destinos brasileiros.

Esse é o segundo mês do segundo semestre de 2017 em que houve aumento da receita cambial em relação a 2016. No mês de outubro também houve crescimento, de 6,69%. Ainda assim, o Ministério do Turismo informa que o gasto dos turistas internacionais acumulado de janeiro a novembro em 2017, de US$ 5,31 bilhões, é inferior a receita do mesmo período do ano passado, que foi de US$ 5,57 bilhões.

A despesa de brasileiros no exterior aumentou de forma mais significativa. Em novembro de 2017 os brasileiros gastaram US$ 1,59 bilhão no exterior, contra US$ 1,2 bilhão em novembro de 2016. Atualmente o Brasil tem um deficit de US$ 12 bilhões da balança comercial do turismo, que calcula o que os brasileiros gastam fora do país e o que os estrangeiros gastam no Brasil.