Na sexta-feira (21), a Gaviões da Fiel fez seu último ensaio do ano. Para fechar a temporada a coirmã Mocidade Unida da Mooca é a convidada especial e quem também brilhou foi sua representante como Rainha de Bateria a ex-Panicat Wendy Tavares.

A modelo Wendy Tavares é presença confirmada e destaque nos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo em 2019, e pode também estar em Salvador

Wendy também é Musa da Vila Isabel do Rio de Janeiro, onde virá a frente representando um dos carros da escola.

Além de todos os importantes postos que ocupará, Wendy ainda pode estar em Salvador. Ano passado, ela foi madrinha de bateria do bloco Reduto do Samba, comandando pelo Harmonia do Samba e que desfila pelo Circuito Osmar, em Salvador, na sexta-feira de Carnaval. Há possibilidade de Wendy aceitar novamente o convite para este carnaval, a depender de sua agenda.