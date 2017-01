Gerente de boate LGBT de São Paulo é espancado ao pedir ajuda depois assalto

Depois de ser assaltado na manhã deste domingo (15), o gerente de uma boate LGBT de São Paulo, Rodrigo Ambrogi, de 19 anos, foi o espancado até desmaiar por um homem que dizia “não quero gay brigando na frente da minha casa”.

Segundo reportagem do Estadão, por volta de 5 horas, Rodrigo foi comer cachorro-quente pouco antes de fechar a boate, como faz de costume, quando foi abordado por um grupo que roubou seu celular. Rodrigo foi agredido pelos assaltantes.

Ao encontrarem o gerente da boate ferido, um grupo de jovens que saía da boate cercou os suspeitos e ligaram para a Polícia Militar. Mas um dos rapazes saiu correndo, foi quando Rodrigo foi atrás dele. O gerente conseguiu deter o suspeito e tentou pedir ajuda no momento em que um carro branco saía de um prédio da região.

“O cara simplesmente colocou o carro mais para frente, saiu e começou a socar o meu rosto. Eu desmaiei e não lembro de mais de nada”, contou o gerente a reportagem do Estadão.

Segundo a reportagem, o homem desceu do carro, deu “uns tapas” no assaltante e depois agrediu o gerente, dizendo que os envolvidos estavam “fazendo muito barulho a essa hora". O homem só parou a agressão quando Rodrigo desmaiou.

O gerente que sofreu fratura no nariz e ficou com hematomas pelo corpo foi socorrido por um segurança da boate, que o levou ao Hospital Santa Casa. Segundo a reportagem dp Estadão familiares da vítima foram até o local e conseguiram imagens de câmeras de segurança. O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial.