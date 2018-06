Gerente de fazenda é multado em R$ 20 mil carregando agrotóxicos

O condutor de uma caminhonete Toyota Hilux foi autuado na tarde desta segunda-feira (4), pela Polícia Militar Ambiental (PMA), ao transportar um grande carregamento de agrotóxicos, em Dois Irmãos do Buriti.

O veículo estava com 38 galões de 20 litros de agrotóxicos cada. O produto do tipo 2-4 Daminal e Aminol 806 é considerado perigoso e estava sem licença ambiental.

Os polociais verificaram também que não havia no veículo as identificações com símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental.

O homem de 44 anos, gerente de fazenda e morador de Maracaju, foi autuado e multado no valor de R$ 20 mil. Ele responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro meses de reclusão. O produto e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil.