Gerente de supermercado é presa

Foi presa na noite de segunda-feira (21), a gerente do mercado Real, no bairro Santo Amaro, na capital. Depois de uma vistoria, realizada pelo Procon, foram encontrados no mercado produtos vencido e outros com indícios de adulteração na data de validade.

De acordo com o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, a gerente foi presa em flagrante por agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

Salomão contou ao JD1 que os indícios apontam que no mercado eram trocadas as datadas de validades dos produtos para que estes pudessem continuar a ser vendidos.