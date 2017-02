As facilidades de deixar uma conta bancária com movimentação financeira sob os cuidados de um gerente de contas, também pode trazer dores de cabeça e até virar caso de polícia. Esse é o caso que aconteceu com o empresário Edilson Duarte, dono de um supermercado na Capital.

Ele viu seu nome ser usado para um empréstimo que totalizam aproximadamente R$ 300 mil reais no Banco do Brasil, de um dinheiro que ele não recebeu e que foi repassado para terceiros. O caso foi parar na justiça, e segundo a advogada Jisely Porto Braga, o empresário e a empresa dele são clientes do Banco do Brasil há mais de dez anos. “E durante todo o período de relacionamento, confiança mútua para fins de obtenção de empréstimos e financiamentos bancários que ele usava para girar dinheiro no supermercado, mas em abril do ano passado uma situação chamou bastante a atenção, quando ele viu saldos devedores astronômicos referentes a empréstimos que ele nunca solicitou”, afirmou a advogada.

Segundo ele, isso abalou a confiança e acabou causando dores de cabeça ao empresário. Os empréstimos teriam sido feitos pelo gerente Jader Leandrus Ribeiro, que cuidava das contas de Duarte.

“Com base na confiança que os autores detinham em seu gerente, este que é um funcionário de alta confiança do banco, usou o nome positivo do meu cliente para fomentar atividades comerciais de outras pessoas”, explica a advogada sobre o que aconteceu.

Jader Leandrus Ribeiro, que responde ao gerente eral Sr. Osmar Camilo Sanches), contraiu, em nome destes, empréstimos e financiamentos para destinar a outra empresa. Ou seja, os valores eram emprestados pelas contas de Duarte e da empresa dele, e repassados para outras contas.

Uma destas contas, conforme foi apurado seria do Posto Gueno Ltda, situado em Campo Grande. A reportagem entrou em contato com a empresa, porém até o fechamento desta matéria, não havia sido enviada nenhuma resposta.

Nas três que conseguimos falar, a informação é que são empresas distintas, já na unidade da Avenida Zahran, foi informado que o departamento jurídico entraria em contato, e mesmo após insistentes ligações, não houve retorno.

Empréstimos eram pagos com atrasos e para outros empresários

Também foram “beneficiados” outros empresários desconhecidos dos autores. “Eles sorrateiramente também se valeram dos créditos conseguidos meio e em nome desses, usando os valores liberados e pagando as parcelas na data de seus vencimentos, mas tambe´m atrasando os pagamentos, negativando o nome do meu cliente. Isso tudo foi feito sem o consentimento e conhecimento do principal interessado”, explica a advogada.

Segundo ela, após constatada a fraude, eles procuraram o 5º Distrito Policial da Capital onde foi lavrado boletim de ocorrência para apuração da fraude e do estelionato, e no dia 19 de julho, foi lavrado solicitação para instauração de inquérito policial.

“Agora, aguardamos que o processo vá a juízo, porque meu cliente foi lesado, porém podem haver outros na mesma situação, e isso é algo que causou prejuízos que vão além do dano material, causou transtornos para ele e a família, além de atrapalhar o seguimento dos negócios dele”, destaca a advogada.

“Isso é com o banco”, diz gerente que cuidava das contas

O ex-gerente Jader Leandrus também foi procurado pela reportagem. Em troca de mensagens, ele afirmou que tudo já tinha sido resolvido, e que não sabia de processo. “Sei que houve boletim (de ocorrência), mas até onde sei houve ressarcimento”, explica ele concordando que houve o uso do nome do gerente indevidamente. “Imagino que seja entre ele e o banco. Então não tenho como informar. Eu não fui chamado em nenhum momento. Não tenho o que dizer”, limitou a informar.

A reportagem também procurou contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil e com o delegado responsável pelo caso João Reis Belo, porém foi sem sucesso. O Banco do Brasil não respondeu as solicitações enviadas via telefônica nem via mensagens para a assessoria de imprensa.