Joice Aparecida Freitas Pacheco, de 18 anos, que foi baleada na cabeça pelo marido Laércio Santos da Silva, de 39 anos, permanece na CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Campo Grande. Ela está grávida de cerca de dez semanas, e está tentando se recuperar do tiro.

De acordo com a assessoria do hospital, a jovem está no pós-operatório depois de passar por uma cirurgia de otorrino. Joice continua sedada e incubada.

Ainda segundo o hospital, o bebê está bem e não corre risco de vida.