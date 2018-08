Na manhã dessa terça-feira (14) uma gestante de 27 anos precisou ser socorrida por um helicóptero da Marinha do Brasil depois de sofrer uma queda acidental, que acabou causando complicações com a gravidez. A jovem caiu ao fugir de ataque de abelhas, na tarde de segunda-feira (13), na aldeia indígena Guató Uberaba região de Porto Índio a 400 km de Corumbá.

Segundo informações da assessoria do Corpo de Bombeiros de Corumbá eles receberam o chamado às 8h da manhã dessa terça-feira, quando uma viatura resgate deslocou até o 6º Distrito Naval onde o helicóptero da Marinha do Brasil havia deslocado até a aldeia para transportar a jovem indígena.

De acordo com os socorristas a jovem apresentava forte sangramento vaginal, princípio de aborto além de dores nas costas e na cabeça. A vítima disse que para fugir de ataque de abelhas acabou escorregando e caindo.

A região onde a jovem se feriu é de difícil acesso, sendo acessível somente por via navegável ou por via aérea e devido a gravidade da ocorrência foi necessário o acionamento do Esquadrão de helicópteros da Marinha.

A gestante foi resgatada e estava consciente e orientada e foi encaminhada ao hospital de Corumbá.