Agentes da GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande) recuperaram mais um veículo que foi furtado na noite do último sábado (25) no bairro Taquarussu. O carro foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (29) no bairro Aero Rancho.

De acordo com o guarda, Newmar Moraes, da base do Anhanduizinho, o VW/Gol foi encontrado próximo ao Hospital de Câncer de Barretos no Aero Rancho – na parte sul de Campo Grande, pelos próprios agentes da guarda.

Ainda de acordo com Moraes, o carro foi roubado na noite de sábado na frente da casa do dono do veículo. “O proprietário disse que não tinha como guardar seu veículo em sua garagem, pois estava sem espaço por isso que ele deixou o veículo na rua. Ela achou que seu carro não seria roubado por ser um modelo antigo”, disse.

Depenado

Conforme as informações de Newmar, o carro estava sem as quatro rodas e sem o aparelho de som. O agente disse que essa prática de furtar carros e tirar as peças está se tornando prática comum em Campo Grande.

“Os criminosos pegam os carros para tirar as peças e revende – las, ou para praticar outro tipo de crimes, como furtos”, revelou.

O veículo foi levado à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e entregue ao dono do veículo que agradeceu o desempenho dos agentes da GCMCG.