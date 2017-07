Integrantes de times de futebol amador da Capital se organizam para ajudar o motorista de Uber, Nelson Miashiro Tobaru, que foi ferido em uma execução de dois de seus passageiros na quinta-feira (27) à tarde no Jardim Carioca – região noroeste de Campo Grande.

Com a campanha que leva o apelido de Nelson “#ForçaShinho”, seus amigos convocam as pessoas a doarem sangue neste sábado (29) às 10h no Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (Hemosul). De acordo com um dos organizadores, Guilherme Mazzettto, 26 anos, pelo menos 50 pessoas estão confirmadas na campanha.

“O Shinho joga em nosso time, os Piratas Pantaneiro, nós participamos de vários campeonatos amadores dos bairros de Campo Grande”, disse Mazzetto.

“Todos do time, pelo menos a maioria, são amigos de infância de Nelson. Depois que ele foi ferido, nós espalhamos em nossos grupos de WhatsApp essa campanha de doação de sangue”, explicou.

A união do amador

Além dos Piratas Pantaneiros, outros times também irão colaborar com a campanha de doação. Na lista estão as equipes do Atlético Campo-grandense, Nada Mudou e Ceon-MS.

Depois da doação, os participantes se reunirão para uma corrente de oração em frente ao Hemosul para pedir proteção ao grande amigo Miashiro Tobaru.

“Ele é professor de educação física, e é triste ver ele nessa situação. Na semana que vem pretendemos fazer um almoço beneficente para continuar ajudando o Nelson, caso ele precise de tratamentos”, afirmou Mazzetto. A data do almoço ainda não foi confirmada, mas Guilherme garante que será realizado.

Relembro o caso

O motorista de Uber, Nelson Miashiro Tobaru, 38 anos, que foi atingido por um tiro de raspão na tarde de quinta-feira (28), durante um acerto de contas no jardim Carioca, foi para a enfermaria da Santa Casa e está consciente.

A assessoria do hospital informou que ele foi para a enfermaria por volta de 4h da madrugada desta sexta-feira (28), após passar por avaliação médica na área vermelha do hospital.

Nelson foi avaliado pelos médicos e aguarda para fazer uma cirurgia.

Acerto de contas

Nelson estava transportando dois passageiros, Reynan Felipe Alves de Oliveira e Mickon Alves Marques, que estariam envolvidos na morte de um policial aposentado no início da semana.

Os dois entraram no veículo e minutos depois uma caminhonete prata e os autores teriam efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora.

Nelson foi atingido por três tiros, um no rosto e um no braço de raspão e um nas costas, este último é o mais grave, pois segundo o hospital a bala está alojada.