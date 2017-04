Golpe: Homem se passa por médico da Santa Casa e cobra R$ 1,5mil para exame

O filho de um paciente que está internado na Santa Casa de Campo Grande procurou a polícia nesta terça-feira (4), para denunciar uma tentativa de golpe. O pai dele sofreu um acidente de moto e na manhã de segunda-feira (3), um suposto médico plantonista ligou e cobrou um por um exame particular.

O médico ligou e se apresentou dizendo que o paciente precisava passar por um exame no 'setor particular' e que o exame custaria R$ 1,500. O autor chegou a passar o número da conta que deveria ser realizado o depósito e ainda exigiu que que a vítima mandasse a foto do comprovante de depósito.

A vítima desconfiou da situação e entrou em contato com o hospital para confirmar os fatos e descobriu que tudo se tratava de uma tentativa de golpe.

Golpe

A assessoria do hospital informou ao portal JD1 Notícias, que a Santa Casa não cobra nenhum valor em dinheiro dos seus pacientes e que casos como este é comum de acontecer. Nestes casos a vítima é encaminha para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e orientada a registrar um boletim de ocorrência.

A assessoria ainda informou que bandidos conseguem dados sobre os pacientes e até nomes dos médicos do hospital. Como medida de prevenção, a Santa Casa irá distribuir informativos no hospital sobre o golpe para alertar os pacientes e familiares.