“Gordinho da Moto Preta” diz que roubava por prazer e pela adrenalina

Conhecido como ‘Gordinho da Moto Preta’ por aterrorizar a população de Aquidauana em uma motocicleta de cor preta, um homem de 37 anos prestou esclarecimentos na manhã desta sexta-feira (17), na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

O criminoso foi preso na última terça-feira (14), porém foi liberado e na manhã de hoje, voltou para a Delegacia. De acordo com o site O Pantaneiro, o “Gordinho” disse aos policiais que roubava por prazer e pela adrenalina que o ato o proporcionava.

As vítimas eram em maior parte mulheres, tiveram suas bolsas, carteiras e celulares furtados. Sempre armado, o criminoso se aproximava com sua motocicleta, anunciava o assalto e saia logo em seguida com os objetos furtados.

Os fatos causaram temor da população, por conta da agressividade e ousadia do autor quando praticava os furtos. A partir disso, a PM passou a efetuar rondas, a fim de monitorar os locais onde os furtos ocorreram e possíveis suspeitos com as características informadas pelas vitimas, até que conseguiu realizar a prisão do mesmo, após uma tentativa de furto no Centro de Aquidauana, no dia 14 de novembro.

Após o esclarecimento de todos os casos na próxima segunda-feira (20), o criminoso terá a sua prisão decretada.