Governador anuncia revitalização de avenida em Anastácio

Uma das principais vias urbanas de Anastácio, a Avenida Manoel Murtinho, será revitalizada pelo Governo do Estado. Nesta segunda-feira (8), durante agenda no município, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a obra. Segundo ele, o projeto de restauração foi elaborado pela prefeitura e a obra será executada pelo Estado.

“Estamos construindo uma parceria a favor Anastácio. Autorizamos e vamos fazer a revitalização da Avenida Manoel Murtinho completa, da BR-262 até o frigorífico JBS, para recuperar e melhorar a qualidade da via pública. A população de Anastácio e de Aquidauana, que também passa por aqui, terá uma avenida recuperada e em melhores condições”, discursou Reinaldo.

O governador esteve em Anastácio para entregar uma patrulha mecanizada à agricultura familiar e participar das comemorações do 52º aniversário do município. Em entrevista à imprensa ele reforçou os compromissos do Governo do Estado com a cidade.