Governador de MS solicita audiência com Diretoria da OAB/MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) recebeu na tarde desta terça-feira (23), o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que solicitou uma audiência com a Diretoria da instituição para prestar esclarecimentos sobre a colaboração premiada que envolve o atual governo do Estado.

A audiência foi solicitada após a delação premiada de Wesley Batista que cita o Governador como um dos beneficiários de dinheiro supostamente ilegal e a OAB/MS, imediatamente ter solicitado à Corte Suprema, a cópia dos documentos da delação para devida apuração.

Na ocasião, o Governador apresentou sua versão sobre os fatos e se dispôs a prestar esclarecimentos adicionais.

A reunião aconteceu no gabinete da presidência da Seccional, às portas abertas e o Governador foi recebido pelo Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, o Vice-presidente da OAB/MS Gervásio Alves de Oliveira Junior, Secretário-geral da OAB/MS Marco Aurélio de Oliveira Rocha, Diretor-tesoureiro Stheven Razuk e pelo Conselheiro Federal Ary Raghiant Neto.

O secretário de Governo Eduardo Riedel, Procurador-geral do Estado Adalberto Neves Miranda, Controlador-geral do Estado Carlos Eduardo Girão e o Assessor especial Felipe Mattos acompanharam o governador na reunião.