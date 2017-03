Acompanhado do governador Reinaldo Azambuja, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, esteve nesta segunda-feira (20) com o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, para uma visita de cortesia. Segundo informações da assessoria de imprensa, Taques pediu para incluir um horário em sua agenda com ex-governador “para lhe dar um abraço.

Na visita, Taques ainda disse que “gostaria de ter a carreira vitoriosa de Pedrossian , e o reconhecimento que ele teve de seu povo”.

O governador de MT veio a Campo Grande nesta segunda-feira parar participar da abertura do 2º Encontro de Secretários de Segurança Pública, que acontece hoje no Grand Park Hotel.