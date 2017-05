Governador defende a união com o setor produtivo para enfrentar crise

A parceria entre a administração estadual e a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) tem sido fundamental para a formação de mão-de-obra para o governador Reinaldo Azambuja. Durante a abertura do “Mês da Indústria”, o governador Reinaldo defendeu a união entre governo e setor produtivo, para enfrentar a crise e superar os desafios, como manter o nível de empregabilidade no Estado.

“Indústria e governo trabalhando juntos, a gente avança bastante na geração de oportunidades, por isso que Mato Grosso do Sul é o único Estado do país positivamente na geração de empregos”, afirmou. De acordo com o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), do Ministério do Trabalho, entre abril de 2016 a março deste ano, foram criados 1.483 postos de trabalho no MS, único Estado do pais a apresentar saldo positivo.

Reinaldo Azambuja destacou que o papel do governo é criar condições favoráveis para que os empresários possam investir no seu negócio, pois o grande gerador de empregos são as empresas. “O governo é um instrumento dentro de uma política de desenvolvimento do Estado, para criar as condições favoráveis para o capital privado vir com segurança, para saber que vem para um Estado que oferece as condições, que respeita o regramento constitucional, que respeita o cumprimento dos acordos estabelecidos, e isso é fundamental. O empresário só vem se ele se sentir seguro”, declarou.

Ao falar aos empresários do setor industrial, Reinaldo Azambuja lembrou que até o próximo ano Mato Grosso do Sul deve receber mais de R$ 36 bilhões em investimentos, seja na chegada de novos empreendimentos, ou na ampliação das indústrias já instaladas. E lembrou que além do apoio e os incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual, aqui o empresariado pode contar com os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO), que neste ano tem disponível R$ 2,3 bilhões.