Governador destina R$ 100 milhões em investimentos para o interior

Visitas a canteiros de obras e entrega de viaturas e investimentos formaram a agenda do governador Reinaldo Azambuja nesta semana, quando percorreu os municípios de Taquarussu, Nova Andradina, Naviraí e Itaquiraí. Somente nestes, os investimentos estaduais ultrapassam R$ 100 milhões. Ele esteve também em Dourados, onde participou da solenidade de comemoração pelos 30 anos do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Em Taquarussu, visitou obras que têm proporcionado melhorias na autoestima e qualidade de vida da população – como a reforma e modernização do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus e a construção de quadra coberta e arquibancada na Escola Estadual Doutor Martinho Marques. Ambas eram sonhos da comunidade há décadas e, agora, estão sendo realizados com apoio e recursos do Governo do Estado. No município, os investimentos somam em torno de R$ 6 milhões.

Em Nova Andradina, onde ele esteve na quarta-feira (7.6), o montante investido alcança R$ 40 milhões e contempla obras de infraestrutura, habitação, saúde, educação e saneamento. Por conta dos investimentos, a palavra de ordem no município é desenvolvimento. Entre as principais obras está a construção do Anel Viário, que permitirá desviar por fora do município pelo menos mil caminhões que passam pelo Centro no período da safra.

Naviraí recebeu a visita do governador na quinta-feira (8.6) e contabiliza recursos de R$ 47,9 milhões entre projetos executados, em andamento e obras que abrangem desde saneamento, drenagem e pavimentação à entrega de unidades habitacionais e reforma da Penitenciária de Segurança Máxima.

Na ocasião, Reinaldo Azambuja adiantou que está sendo finalizado pela Prefeitura e será licitado e executado pelo Governo do Estado o Centro de Hemodiálise. O local irá atender a dezenas de renais crônicos da região que precisam se deslocar a outras cidades três vezes por semana para fazer hemodiálise.

Em Itaquiraí, onde também esteve na quinta-feira (no período da tarde), o governador visitou canteiros de obras e se reuniu com a administração municipal para reafirmar parceria, visando novos projetos para o município que já recebeu R$ 6,8 milhões em investimentos.

Obra emblemática foi entregue durante a visita, a de revitalização da Praça Municipal Santos Tomazelli, que recebeu infraestrutura esportiva com a implantação de duas quadras de areia, lanchonete com sanitário e almoxarifado, área de alimentação e parque de diversões. A intenção da prefeitura é transformar o espaço – inaugurado há quase 30 anos – em referência de lazer para a população e cartão postal do município.

Durante visita às obras, o governador lembrou que todas as regiões de MS vêm recebendo investimentos estaduais. “Isso mostra que o Governo soube se organizar e se estruturar para enfrentar a crise, cumprir com suas obrigações e fazer essas entregas que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas dos 79 municípios do Estado”, afirmou.

Além dos investimentos em infraestrutura e melhoria da qualidade de vida da população, todos os municípios visitados pelo governador foram contemplados com novas viaturas, pelo Programa MS Mais Seguro.