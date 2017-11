Governador entrega pontes e centro de eventos em Tacuru

Após enfrentar o isolamento com a única ponte de acesso ao município destruído pelas chuvas no ano passado, Tacuru recebeu quatro novas pontes de concreto que asseguram o acesso tanto à entrada da cidade quanto à sua área rural.

A entrega das travessias foi feita na manhã desta sexta-feira (24) pelo governador Reinaldo Azambuja, que anunciou novos investimentos em obras de drenagem e pavimentação para o município.

As pontes entregues somam mais de R$ 2,7 milhões e estão sobre o rio Tacuru e córregos Cedilha, Nhupú Guassú e Gramado, todas dão acesso a estradas municipais.

Azambuja também entregou à população o novo Centro de Eventos da Melhor Idade, espaço destinado a atividades para elevar a qualidade de vida da população idosa.

A construção de um local destinado aos eventos da melhor idade era uma reivindicação antiga da comunidade. “Para nós é uma alegria enorme entregar esse espaço que é de união, confraternização, das festas, dos encontros e dessa harmonia que tem a melhor idade que é um exemplo para nós”, afirmou o governador.

Construído com recursos estaduais de R$ 216 mil oriundos do Fundo de Investimento Social (FIS), da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o centro é resultado de indicação dos deputados estaduais Mara Caseiro, Zé Teixeira e Rinaldo Modesto. A obra contou ainda com contrapartida municipal de R$ 24 mil.