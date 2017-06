Governador entrega revitalização de praça em Itaquiraí e anuncia investimentos de R$ 6,8 milhões

O encontro contou com a presença do prefeito Ricardo Favaro, vereadores e secretários municipais

A revitalização da praça Municipal Santos Tomazelli entregue na tarde desta quinta-feira (8) está na lista de obras que vêm sendo executadas em Itaquiraí com os investimentos de R$ 6,8 milhões do Governo do Estado. A solenidade contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, que além das entregas e visitas a canteiros de obras se reuniu com a administração municipal para reafirmar parceria visando novos projetos para o município.

O encontro contou com a presença do prefeito Ricardo Favaro, vereadores e secretários municipais. “Vamos transformando essas reivindicações em execuções de obras para melhorar a qualidade de vida e atender a população da região”, declarou o governador em coletiva de imprensa na Prefeitura, logo após a reunião. “Nós sempre ficamos felizes com a vinda do Reinaldo em Itaquiraí. Todos os compromissos firmados conosco ele tem cumprido”, comemorou o prefeito.

“Essa emenda dele enquanto deputado deu um novo aspecto para a nossa praça, já destinou outras emendas que ajudaram a comprar diversos equipamentos para o nosso hospital, recapeou diversas ruas do município, entregou patrulha mecanizada para agricultura familiar, está entregando investimentos em saneamento e o asfalto do Frango Bello que agora vai gerar mais 400 empregos novos”, detalhou.

Na avaliação dele, Reinaldo Azambuja “é um governador municipalista que vem melhorando significativamente a qualidade de vida em Itaquiraí e diversos municípios do Cone Sul”.

Infraestrutura

As visitas às obras do município iniciaram pela revitalização da Praça Municipal Santos Tomazelli. Dos recursos empregados nas melhorias do local, R$ 390 mil foram feitos via emenda do governador quando era deputado federal. Os R$ 100 mil restantes foram contrapartida da Prefeitura.

Com os recursos, a praça recebeu infraestrutura esportiva com a implantação de duas quadras de areia, lanchonete com sanitário e almoxarifado, área de alimentação e parque de diversões. A intenção da prefeitura é transformar o espaço – inaugurado há quase 30 anos – em referência de lazer para a população e cartão postal da cidade.

A primeira-dama Maria Aparecida Favaro comemorou os investimentos no local, que agora poderá ser usado para a população se exercitar diariamente. “É um espaço de lazer para as crianças, para os pais e para os atletas”, observou.

O governador visitou também a obra de pavimentação dos 3,8 quilômetros da rodovia municipal que liga o abatedouro de aves Frango Belo ao km 74 da rodovia BR-163, que recebeu recursos de R$ 3,4 milhões. “Investimento importante para dar mais competitividade à empresa e conforto aos trabalhadores que atuam naquela indústria”, ressaltou.

Na sequência, Reinaldo Azambuja fez o descerramento da placa de obra que incluiu a perfuração e ativação de um poço tubular com 150 metros de profundidade, a construção de reservatório elevado de concreto armado de 500 metros cúbicos e a implantação de melhorias na rede de distribuição de água, todas por intermédio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Por último, o governador visitou as obras de restauração asfáltica em diversas ruas do Jardim Primavera, que contaram com investimento de R$ 1,1 milhão. “Todos os municípios estão recebendo investimentos de infraestrutura, saneamento, recapeamento, construção de obras novas, drenagem, pavimentação, construção de rodovias, restauração de rodovias”, enfatizou.

Estiveram presentes na agenda no município o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e os deputados estaduais Onevan de Matos e Mara Caseiro.