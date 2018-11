O Rally dos Sertões voltará em 2019 ao Mato Grosso do Sul com largada inédita em Campo Grande no dia 24 de agosto. Uma das maiores competições off road do mundo, fará parte das comemorações oficiais de 120 anos da capital do estado.

“É uma alegria termos novamente Mato Grosso do Sul no circuito de um dos maiores ralis do mundo, e desta vez tendo Campo Grande como ponto de partida. O evento tem grande importância do ponto de vista econômico, cultural e social. Vamos trabalhar juntos com a prefeitura da capital para que mais uma vez o Rally dos Sertões seja um sucesso”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

O anúncio oficial da largada será feito nesta terça-feira (20) durante entrevista coletiva na Governadoria. Além do governador, estarão presentes o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e o diretor do Rally dos Sertões, Marcos Moraes.

Mato Grosso do Sul foi palco do Rally dos Sertões em 2017, quando pilotos de todo o mundo encerraram a prova em Bonito. Aquidauana e Coxim também fizeram parte do roteiro.

“É uma honra receber uma das maiores competições off-road do mundo. Eventos como este atendem um grande público, que gosta de automobilismo e motociclismo, mas também impulsiona nossa economia. São, aproximadamente, 1.700 pessoas que vêm a nossa capital, gerando lucro para nossa rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos em geral”, avalia o prefeito Marquinhos Trad.

O diretor-geral do Rally dos Sertões, Marcos Moraes, está otimista com o roteiro do próximo ano. “O estado do Mato Grosso do Sul é maravilhoso, com paisagens belíssimas. Sem contar que oferece trechos bem desafiadores para os competidores. E a população sabe receber o turista muito bem. Tenho certeza que faremos mais uma vez um grande evento aqui no estado, com uma largada memorável em Campo Grande”, aposta.

O Rally dos Sertões 2019 terá cerca de 3.500 quilômetros e vai percorrer vários estados até a chegada. O ponto final da competição ainda é mantido em sigilo. A prova terá as categorias Carros, Motos,

Quadriciclos e UTVs, além de expedições de carros e motos para quem quer acompanhar a prova fazendo turismo.