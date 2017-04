Governador nomeia aprovados no concurso da Agepen

Duzentos candidatos aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) de 2016 foram nomeados aos cargos efetivos pelo governador Reinaldo Azambuja. Nesta quinta-feira (6), em reunião na governadoria, Reinaldo assinou o decreto que oficializa a nomeação dos novos servidores. O documento será publicado no Diário Oficial do Estado de amanhã (7).

O cronograma das convocações dos novos agentes penitenciários foi pauta da audiência entre Reinaldo e uma comissão de representantes dos candidatos aprovados no certame, presidida por Hamilton Akira. Também participaram da reunião os secretários de Estado Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Carlos Alberto de Assis (Administração e Desburocratização).

“Com esse decreto, estamos chamando imediatamente 200 aprovados. Mais 120 serão nomeados no mês de maio – esses farão parte do novo complexo penitenciário da Gameleira, o presídio que vamos inaugurar”, explicou o governador. Segundo ele, os outros 99 aprovados no concurso serão convocados para o quadro de funcionários efetivos do Governo assim que as horas extras nas unidades da Agepen deixarem de ser praticadas.

Presidente da comissão dos candidatos aprovados, Hamilton Akira classificou como produtivo o encontro com os representantes do Executivo Estadual. “Esse contato do Governo conosco é muito importante. Aqui foram expostos os problemas dos dois lados e com esse diálogo conseguimos chegar a um denominador comum. Hoje foram colocados 200 novos agentes, mais 120 serão inseridos até maio e o restante vamos fazer o mais rápido possível”, falou.

Para Cínthia Nogueira, 32 anos, uma das candidatas aprovadas, a nomeação feita pelo governador reforça o quadro funcional da Agepen com servidores motivados. “Estamos com muita vontade de trabalhar e fazer com que a Agepen cresça, e seja um lugar melhor. Esse é nosso objetivo”, pontuou.

Segundo o secretário, José Carlos Barbosa, os novos funcionários da Agepen irão atuar na Capital e no interior do Estado, “tanto na função operacional quanto no administrativo”. Para ele, a convocação dos aprovados no concurso revela que Mato Grosso do Sul, mesmo vivendo em um cenário catastrófico da economia nacional, investe nos recursos humanos da Segurança Pública.

Durante a reunião em que os novos servidores foram nomeados, o governador Reinaldo Azambuja destacou os avanços do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul nas últimas quatro décadas, desde que o Estado foi constituído. “O mais importante é que nós tínhamos 1,3 mil agentes penitenciários que foram incorporados em 40 anos do Estado, e nós, com novos 419, vamos aumentar em mais de 30% o número de agentes, o que é significativo para um mandato”, garantiu.

“Outra situação, o sistema prisional do Estado tem 7,5 mil vagas, e nós vamos aumentar em 3.840 vagas em apenas um mandato. Vamos ter 50% a mais de tudo que foi feito em 40 anos, o que também é significativo porque nós estamos vivendo a maior crise que o País já viveu. Isso mostra que o governo tem agido, atuado e feito seu papel, tanto na incorporação de novos servidores efetivos quanto na abertura de novas vagas que darão melhores condições de abrigo no sistema penitenciário”, explicou.

Ainda participaram do encontro os deputados estaduais professor Rinaldo, Paulo Corrêa, Coronel David e Beto Pereira, além do diretor presidente da Agepen, Aud Chaves.