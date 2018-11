Nesta segunda-feira (12), ocorreu o lançamento da 4ª Campanha de Doações de Brinquedos organizada pelo governo do estado. Com o tema “Divida a Brincadeira”, uma das novidades desse ano é a participação pessoal do governador Reinal Azambuja que ligará pessoalmente para empresas pedindo presentes de Natal.

“Vou me engajar nessa corrente de solidariedade para dar um brilho especial ao Natal das crianças que mais precisam”, afirmou Reinaldo Azambuja, durante o evento na Governadoria.

Organizada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a ação objetiva promover o espírito de solidariedade entre servidores e arrecadar brinquedos para crianças carentes. Em três anos de ação solidária, mais de 23 mil brinquedos foram arrecadados e doados para 41 instituições de caridade da Capital.

Conforme o secretário da SAD, Édio Viégas, este ano a ação será estendida para os municípios do interior, graças à parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED). “Isso para alcançar novas crianças e novas famílias”, revelou, destacando a “política de inclusão” e o “compromisso com as pessoas”.

Madrinha da campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja ressaltou a importância do gesto para as famílias carentes.

Também estiveram no lançamento da campanha os secretários de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta; de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; e de Saúde, Carlos Coimbra; os deputados estaduais Felipe Orro, Paulo Corrêa e Enelvo Felini; e representantes de instituições da sociedade civil organizada.