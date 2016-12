Governador recebe anuário industrial 2016 da Fiems

O governador Reinaldo Azambuja recebeu o anuário industrial 2016 elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems). O balanço com saldo positivo do setor foi entregue em mãos pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen. Os números são compilados durante todo o ano por meio da pesquisa Radar Industrial – também realizado pela federação, e trazem um panorama ampliado sobre as atividades industriais em MS, Produto Interno Bruto (PIB) industrial, geração de empregos, e outros.

Reinaldo comemorou os números positivos apresentados e reforçou o papel da gestão pública como indutora do desenvolvimento, com atração de empresas por meio da política de incentivos fiscais. “Temos localização estratégica com confluência de corredores de exportação aos grandes centros consumidores – SP, PR, MG e RJ, água em abudância, energia, extensas áreas, linhas de crédito do FCO e FDCO. Esses são fatores que contribuem para uma produção competitiva e continuam atraindo investidores para cá. Apostamos nesse círculo virtuoso e vamos continuar trabalhando para dar condições para o crescimento econômico, com aumento dos postos de trabalho e melhor qualidade de vida à nossa população”, frisou o governador.

Sérgio Longuen destacou o balanço positivo apresentado pelo anuário, tanto na abertura de novas emrpesas do setor industrial , quanto na geração de empregos. “Apesar da crise nacional Mato Grosso do Sul se destaca com investimentos planejados acima de R$ 40 bilhões. Temos hoje mais de R$ 27 bilhões desse total em andamento, ou seja, o estado desponta com um dos maiores investidores do setor privado e tem papel importante nesse inicio de retomada da economia”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, ressalta que os números positivos mostram que a politica de atração de investimento efetivamente funcionou. “O crescimento da indústria está muito vinculado a capacidade de atração por meio de incentivos fiscais e o papel preponderante do Estado realmente se confirmou. O Sérgio (Longuen) trouxe o anuário do radar industrial que faz o acompanhamento e mostra nesse ano uma melhora da industria. No início do governo definimos a quantidade de atração de investimentos e hoje podemos comemorar os mais de R$ 26 bilhões em obras que estão sendo executados nesse setor”, finalizou.

De acordo com o presidente da Fiems, o anuário será lançado oficialmente nesta quarta-feira (21), com a divulgação dos números e o balanço detalhado por atividade. Atualmente a industrial emprega mais de 125 mil trabalhadores com carteira assinada no estado.