Governador sanciona lei que combate e previne a depressão

O Governador Reinaldo Azambuja sancionou a lei que institui o mês “Agosto Verde”, dedicado a ações de combate e prevenção à depressão. A publicação pode se conferida no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (10).

A partir de agora a campanha será realizada em todo o Estado, com ações preventivas à integridade da pessoa, visando a combater e a prevenir depressão, prostração ou desânimo, abatimento, esgotamento, estresse, tristeza, melancolia, ansiedade, mal de Alzheimer, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade e outras doenças mentais.

Já no ano que vem, nos meses de agosto, serão desenvolvidas ações para conscientizar a população sobre as doenças da mente, suas características e as formas de prevenção. Entre as atividades que devem ser realizadas estão: procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e panfletos explicativos.

A lei foi proposta pelos deputados estaduais Paulo Corrêa, George Takimoto, Paulo Siufi, Antonieta Amorim e Mauricio Picarelli.