Governador vai a Rio Verde entregar e vistoriar obras

O Governador Reinaldo Azambuja foi até Rio Verde nesta quinta-feira (4) para entregar e vistoriar as obras em que o governo investiu mais de R$ 15 milhões. São investimentos em infraestrutura logística, abastecimento de água, moradia e esporte e lazer.

Em seu primeiro compromisso o governador visita à obra de restauração asfáltica da rodovia MS-427, numa extensão de 7.800 quilômetros. A obra, que inclui a construção de uma ciclovia, vai do entroncamento com a BR-136 até o balneário Sete Quedas e está orçada em R$ 7,266 milhões de recursos próprios do Estado. O investimento irá potencializar o turismo na região.

Em seguida, serão inauguradas as obras que vão ampliar o sistema de abastecimento de água do município. Por intermédio da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), foram construídos com recursos próprios e federais cinco reservatórios e implantadas cinco estações elevatórias, de tratamento e execução de 16.902 metros de rede de distribuição de água e adequação/implantação de adutoras, totalizando R$ 5,807 milhões de investimentos. A cerimônia será realizada no bairro Vila Nova.

Reinaldo Azambuja ainda descerra placa da obra de reforma e ampliação do escritório de atendimento ao público da Sanesul, que incluiu a construção de garagem e almoxarifado, no valor de R$ 524.416,34.

Em seguida o governador participa de uma grande cerimônia, no Centro, em que inaugura as bases para o início da construção de 40 unidades habitacionais do Jardim Aeroporto II, construídas com recursos próprios do Estado, no valor de R$ 425.679,29. O Lote Urbanizado é voltado às famílias com renda mensal de até R$ 4,6 mil.

Cada família beneficiada irá erguer sua moradia. A base da residência é de 42,56 m² para comportar dois quartos, sala/cozinha e banheiro, incluindo fundação, instalações hidráulicas e sanitárias, contrapiso e primeira fiada em alvenaria. Durante a solenidade, o governador assina a ordem de início para a edificação das moradias pelas famílias, segunda etapa do programa, que tem prazo de conclusão de até 24 meses.

No mesmo evento, ele inaugura a ponte de concreto armado sobre o córrego Fortaleza, um investimento de R$ 736.277,87 do Governo do Estado que vai facilitar e melhorar o escoamento de aproximadamente 400 mil toneladas de grãos.

Na agenda está a entrega de um caminhão para a Sanesul no município. O veículo da marca Ford Cargo 816, Ano 2017, equipado com carroceria caçamba basculante, possui capacidade de 3,00 m3 e está orçado em R$ 154.500,00.

Na cerimônia, Reinaldo Azambuja ainda assinará um termo de compromisso de doação de um imóvel da Sanesul para o município. No terreno, localizado no bairro Nhecolândia, será instalado um cartório eleitoral. Ele também assinará a declaração de intenção de doação de um imóvel de 400m², no Centro, para a Associação Comercial de Rio Verde construir a sede própria.