Governadora em exercício visita escola de Tempo Integral em Dourados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20) a governadora em exercício, Rose Modesto, estará em Dourados (MS) para uma visita técnica à Escola de Tempo Integral Rita Angelina Barbosa Silveira. Após a visita, haverá uma entrevista coletiva.



Na ocasião, a governadora estará acompanhada da prefeita da idade, Délia Razuk, da secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta e da diretora da Escola, Selma das Graças de Lima.



A escola é uma das 12 unidades que o Governo do Estado colocará em funcionamento em 2017 para ensino em tempo integral. Além da escola de Dourados serão oito em Campo Grande, uma em Maracaju, uma em Corumbá e outra em Naviraí.



Serão nove horas diárias de aulas para alunos do Ensino Médio, com três refeições distribuídas ao longo do dia. A unidade de Dourados é a única escola construída para a modalidade enquanto as demais passaram por readequações para ofertar ensino em tempo integral.

Todas as 12 escolas estarão em funcionamento já no início deste ano letivo: na Capital no dia 13 de fevereiro e no interior o calendário inicia-se dia 20.



Serviço:

Agenda: Visita técnica à Escola de Tempo Integral Rita Angelina Barbosa Silveira

Data: 20/1 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Escola Rita Angelina Barbosa Silveira – Rua Projetada, s/n, Vila Roma II – Dourados (MS).