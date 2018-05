Governo abre edital para concurso de agentes de saúde militar

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (14) no Diário Oficial, o edital para concurso público de formação de oficiais da saúde da Polícia Militar. São apenas 12 vagas para médicos, psiquiatras, veterinário e dentista, com salários iniciais de R$7 mil.

Conforme o edital, o período de inscrição será a partir desta segunda-feira até o dia 8 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$205,36. As inscrições devem ser feitas pelo site Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul), http://fundacaofapems.org.br/site/

São apenas 12 vagas para os cargos de médico ortopedista e traumatologista, psiquiatra, ginecologista e obstetra, médico geral, oftalmologista, urologista, dentista-endodontia, dentista–dentística, veterinário para clínica médica ou para cirurgias de pequenos animais, e veterinário para cirurgia de equinos.

Os candidatos que passarem no concurso podem ser designados para servir em qualquer município do Estado, a qualquer tempo, conforme necessidade do serviço ou interesse da instituição.

As provas objetivas escritas serão de língua portuguesa, conhecidos de formação generalista, conhecimentos de formação específica e legislação específica. Os salários variam de R$6 mil de remuneração inicial para R$9 mil de formação.