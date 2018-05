Governo abre licitação para asfalto de Bodoquena e Bonito

O Governo do Estado abriu licitação nesta quinta-feira (17) para investir no asfalto de Bonito e Bodoquena. As licitações publicadas no Diário Oficial somam R$ 1.194.701,56.

Em Bonito, a licitação divulgada irá beneficiar com pavimentação e drenagem a Vila Jaraguá. Segundo o setor de licitações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) a obra está orçada em R$ 621.902,77.

Já em Bodoquena, as obras de pavimentação e drenagem da avenida João de Souza Pereira, estão estimadas em R$ 572.798,79. A tomada de preços dos dois certames acontece no dia 4 de junho, na sede da Agesul, na Capital.

Mais asfalto

Também foi divulgado na edição de hoje o resultado da licitação das obras de pavimentação e drenagem no lote 2 da avenida Boiadeira, em Aparecida do Taboado. Os trabalhos receberão investimentos da ordem de R$ 319.168,49 mil e o contrato com a empresa vencedora ainda será assinado.