Governo abre concurso para professores e administrativos

Nesta segunda-feira (14), será publicada no Diário Oficial do Estado, a autorização do Governo do Estado para a realização de concurso público com 1,5 mil vagas na Educação de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, que garante a realização do processo seletivo ainda neste ano e a possibilidade de convocação de aprovados também em 2018.

Das vagas, mil serão destinadas para professor e 500 para administrativos. Os aprovados vão substituir servidores convocados na Secretaria de Estado de Educação – não havendo assim aumento de gastos com o funcionalismo.

“O concurso está autorizado. Com a publicação na segunda-feira, vamos em busca de contratar a empresa responsável pelo processo. Depois, montamos o calendário e soltamos o edital”, explicou o secretário.

Contratações

Segundo Assis, há a possibilidade de que os aprovados sejam chamados após as eleições de outubro. “O resultado será homologado neste ano e a convocação também pode ocorrer, mas provavelmente só vão estar aptos para o próximo ano letivo, deixando assim uma mão de obra à disposição do governo estadual”.

A substituição de trabalhadores contratados – temporários que não têm estabilidade e atuam conforme convocação, ao contrário dos concursados – também dará fôlego à Ageprev (Agência Estadual de Previdência de Mato Grosso do Sul). “O convocado contribui para o INSS. O efetivo vai colaborar com o regime próprio estadual”.