Governo abre processo seletivo com salários de R$ 1.200 a R$ 2.800

O Governo do Estado de Mato Grosso do Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para processo seletivo do projeto "MS Solidário". As incrições podem ser feitas na Fundação do Trabalho (Funtrab-MS) a partir desta segunda-feira (25), até sexta-feira (29).

São 19 vagas, sendo que os selecionados serão contratados por um ano com salários que vão de R$ 1.200,00 até R$ 2.800,00.

As funções do cargo são de supervisor do projeto (nível superior), além de agentes de crédito, comercial, de formação e de desenvolvimento local (nível médio). A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e realizadas na Funtrab-MS, localizada na rua 13 de Maio 2.773, centro de Campo Grande, no período das 7h30 às 11h30.

Para se inscrever os candidatos devem entregar, pessoalmente, ficha de inscrição e do “curriculum vitae” preenchidos, devendo ser anexadas cópias, com apresentação dos originais, de vários outros documentos, cujo detalhes foram publicados na página 14 do Diário Oficial do Estado (DOE).