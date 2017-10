Governo adquiriu impressoras de braille

Foi Publicado no Diário oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (24) o extrato de contrato entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa HD Miyahara Comércio e Serviços Ltda-ME. que tem por objetivo a aquisição de impressoras de braille para atender as necessidades do Centro de apoio pedagógico ao Deficiente Visual. O valor total do contrato é de R$ 68.359,98.

O contrato foi assinado no dia 09 de outubro de 2017 pela secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amendola da Motta e Henrique Domingos representante da HD Miyahara.