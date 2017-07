Governo anuncia ampliação de programa de atendimento odontológico no SUS

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (20) o investimento de R$ 344,3 milhões para ampliar o atendimento em saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os recursos serão usados para credenciar 34 unidades odontológicas móveis que atendem pacientes em regiões de difícil acesso e adquirir 10 mil cadeiras odontológicas e equipamentos com raio-X para os postos de saúde.

As medidas incluem ainda a contratação de 2.299 equipes especializadas em saúde bucal. Parte dos recursos para a compra de equipamentos serão repassados do Fundo Nacional de Saúde e as unidades móveis serão instaladas por meio de financiamento feito pelo Ministério da Saúde.

A medida foi anunciada hoje (20) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao lado do presidente Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto. Barros afirmou que este é um investimento "grande e merecido", com o objetivo de renovar a "estrutura do atendimento em saúde bucal no país e reduzir a prevalência de cáries dentárias no país".