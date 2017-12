Governo anuncia construção de base do Corpo de Bombeiros em Rio Brilhante

Após firmar uma parceira com Rio Brilhante para implantar uma base militar do Corpo de Bombeiros no município, o Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (8) a licitação para construção do prédio do quartel. O edital pode ser conferido na página 30 do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão gestor de obras no Estado, a obra de 721,59 m2 está orçada em R$ 2.228.511,16. O prédio será construído em um terreno de 4.002,00 m2 e contará com dois blocos. O primeiro que comportará a garagem das viaturas, alojamento, almoxarifado, banheiros, depósito, despensa, sala de descanso, análise de projetos, telefonista, administração e o segundo bloco, que terá sala de instrução, análise de projeto, banheiros e lavanderia. “Esse obra é mais um compromisso do Governo que se concretiza e acredito que será importante para o município”, pontuou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

A abertura de preços acontece já no dia 12 de janeiro, às 9 horas, na sede da Agesul, da Capital.