Governo anuncia investimentos de R$ 212 milhões em aeroportos regionais

O governo federal anunciou hoje (19) um investimento de R$ 212,4 milhões para a modernização de 11 aeroportos regionais nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Os recursos serão aplicados em melhorias físicas como reforma e ampliação de terminais e na aquisição de equipamento e de sinalização.

Os detalhamentos serão apresentados ainda hoje (19) em evento no Ministério dos Transportes. Os aeroportos estão localizados nos municípios de Jataí (GO), Araguaína (TO), Dourados, (MS), Cáceres (MT), Sinop (MT), Tangará da Serra (MT), Itaperuna (RJ), Resende (RJ), Angra dos Reis (RJ), Chapecó (SC) e São Carlos (SP). Em Tocantins e Goiás haverá contrapartida dos governos municipais e em São Paulo e Santa Catarina dos governos estaduais.

As obras seguem as diretrizes do Programa Agora, é Avançar, lançado no início de novembro com o objetivo de retomar obras inacabadas por todo o Brasil. Ao todo serão investidos cerca de R$ 130 bilhões.

Atualmente, outros 24 aeroportos estão com obras firmadas dentro do Programa de Investimentos em Aeroportos Regionais, no valor de R$ 162,5 milhões.