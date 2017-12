Governo arrecada R$ 933 mil com leilão

Nessa terça-feira (5) o leilão de 126 lotes de veículos de propriedade do Governo de Mato Grosso do Sul superou a expectativa com arrecadação de R$ 933.500 mil, o triplo da meta inicial, fixada em R$ 300 mil.

Realizado nos formatos presencial e eletrônico, o leilão recebeu lances, via internet, nos últimos 15 dias e foi encerrado com leilão presencial, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), em Campo Grande, na primeira sexta-feira de dezembro (1º).

De acordo com o superintendente de Patrimônio e Transporte, José Alberto Furlan, um dos veículos mais disputado do leilão, uma Mitsubishi Pajero, fabricada em 2011, avaliada em R$ 5 mil, foi arrematada por R$ 21.600, pelo consultor de negócios, Raimundo Nonato.

De Goiânia, Raimundo Nonato, que arrematou outros veículos, veio à Capital de Mato Grosso do Sul apenas para participar do leilão. “Vou utilizar esse veículo para uso próprio. Agora, no fim de ano vou descer para curtir uma praia com a família”, comemorou o goiano que disputou o veículo lance a lance com a internet.

O secretário adjunto de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viégas que esteve no local para conferir o processo, pontuou que a avaliação do Governo é extremamente positiva, tanto no trabalho de arrecadação como no trabalho de levantamento de todos os bens móveis e imóveis do Estado que vem sendo conduzido com muita competência pela equipe da superintendência de Patrimônio e Transporte. “Um trabalho técnico que exige muito profissionalismo dos nossos servidores e que vem sendo executado com muita competência e responsabilidade”, destacou.