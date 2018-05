Governo autoriza R$ 11 milhões em obras

O governador Reinaldo Azambuja visitou nesta quarta-feira (16), os trabalhos da Caravana da Saúde,na Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Fóss em Campo Grande.

Na escola houve a assinatura do termo de acordo de cessão de uso de microcomputadores para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande.

No período da tarde ele viaja para Camapuã a fim de receber R$ 11 milhões de investimento. O governador assinará ordens de serviço de diversas obras, autorizará licitação e acompanhará entrega e vistoria obras.

Em Camapuã também será assinada ordem de início de serviço de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Olídia Pereira da Rocha (no valor de R$ 362.234,70) e de restauração funcional das ruas Francisco Faustino, Antônio João, Paraíbam pará, Schroeder Campos, Jesuítas e Brasil (R$ 1.159.682,00).

O Governo ainda irá autorizar a licitação para pavimentação e drenagem das ruas Joaquim Faustino Rosa, João Vermelho, Jatas, Benjamin Sebastião Gonçalves, João Rodrigues Machado e Iracy Machado (R$ 1.332.995,62).

Será entregue hoje, a ponte de madeira sobre o Rio Verde (R$ 145.693,53), no entroncamento da MS-438 – divisa Camapuã / Água Clara, numa extensão de 40 metros, e autoriza da licitação de 15 bases do programa Lote Urbanizado (R$ 197 mil).

Além disso, visita a obra de construção de 86 casas do loteamento Cristo Redentor, uma obra de R$ 7.970.894,16 – sendo R$ 1.175.577,69 do Governo do Estado.