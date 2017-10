Governo convoca 24 candidatos aprovados em concurso da Funsau

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2) traz a convocação de 24 candidatos aprovados no concurso da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau-MS) realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), para inspeção médica e posse.

A nomeação dos candidatos se dá após a ampliação das vagas do concurso público por meio do Decreto “P” nº 14838 publicado no DOE nº 9499 no mês de setembro. De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, apesar do momento econômico difícil, o Governo tem feito o possível para melhorar o quadro de servidores de áreas prioritárias como a da saúde.

Foram convocados 17 profissionais de serviços hospitalares e sete profissionais técnicos para atuar no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sendo, oito enfermeiros, um pediatra, um ginecologista e obstetra, um radiologista, um fonoaudiólogo, um assistente social, um farmacêutico, um farmacêutico bioquímico, um auxiliar de lavanderia, dois agentes de farmácia, três agentes de serviços hospitalares e um auxiliar de copa.

A perícia médica será realizada na Funsau que fica na Rua Franklin Roosevelt, 68, no Jardim Aclamação. Já a posse será na Coordenadoria de Recursos Humanos do Hospital Regional (Avenida Luthero Lopes, 36, Aero Rancho). Ambos em Campo Grande.

A documentação que deverá ser apresentada, bem como os horários para inspeção médica e posse de cada candidato pode ser conferida nas páginas 3 e 4 do DOE.