Governo convoca aprovados em concurso da Agepen para inspeção médica e posse

O Governo do Estado publicou no diário oficial desta terça-feira (11), a convocação para inspeção médica e posse de 200 candidatos no concurso de 2016 da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

As datas, horários e locais da realização das inspeções e assinatura dos temos de posse estão divulgados a partir da página 2 do DOE-MS

Confira aqui.

O governador Reinaldo Azambuja divulgou na semana passada um cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no último concurso da Agepen. Duzentos foram nomeados aos cargos efetivos em 6 de abril, 120 serão nomeados em meados de maio e outros 99 serão convocados assim que as horas extras deixarem de ser praticadas pela Agepen.

Ao todo, 419 candidatos aprovados em todas as fases do concurso irão compor o quadro de pessoal da Agepen.