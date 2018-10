O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (8) traz a convocação de 1.368 candidatos do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e 648 candidatos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) para o exame psicotécnico e prova de títulos.

A Prova de Títulos se dará logo após a avaliação psicotécnica, ambas no dia 21 de outubro, na Capital, no Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, localizado na avenida Gury Marques, 469 Chácara das Mansões. Os portões serão abertos às 8h (horário de MS).

Para avaliação psicotécnica o candidato deve acessar o site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de MS (Fapems) para imprimir a guia referente à taxa do exame no valor de R$ 270,20. O período para impressão e pagamento do boleto começa nesta segunda-feira (8.10) e encerra às 17 horas do dia 15 de outubro (horário de MS).

Para a entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário disponível no sistema de inscrição, indicando a quantidade de títulos a serem apresentados. Juntamente com este formulário deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado.

Resultados Bombeiros

A edição nº 9.758 do DOE também traz o resultado da entrevista de verificação de candidatos que se Autodeclararam Negros ou Índios no Ato da Inscrição do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Na mesma edição é possível conferir a relação de candidatos habilitados a prosseguir para as demais fases do certame.