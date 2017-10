Governo cria política de desenvolvimento dos servidores públicos estaduais

O objetivo é capacitar para obter melhoria do desempenho no serviço

Um decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, foi publicado no diário oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (20), cria a política de desenvolvimento dos servidores públicos estaduais.

O objetivo do decreto é implementar ações de capacitação, elevação de escolaridade e de formação profissional, entre outras, que possibilitem o desenvolvimento do conhecimento, da habilidade e de atitudes do servidor público – fatores que refletem na melhoria do desempenho no serviço.

A política de desenvolvimento dos servidores públicos estaduais será colocada em prática sob orientação da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Entre as ações que a política deve abranger estão, entre outras, a realização de seminários, congressos, cursos, intercâmbios; e a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e sequenciais. Mais detalhes sobre o decreto podem ser encontrados DOE desta sexta-feira.