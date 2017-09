Governo de MS lança nesta sexta um pacote de obras com investimentos de R$ 66 milhões

O pacote de obras de saneamento básico vai beneficiar 23 municípios de Mato Grosso do Sul

O governador Reinaldo Azambuja lança nesta sexta-feira (28.9) um pacote de obras de saneamento básico que vai beneficiar 23 municípios de Mato Grosso do Sul. Em ato solene no Complexo Operacional da Sanesul em Campo Grande (Rua Estrela do Sul, 300 – Vilas Boas) ainda serão entregues veículos e inauguradas obras. Somados, os investimentos chegam a R$ 66 milhões.

A cerimônia terá início às 9h30. Serão entregues seis caminhões e uma van, adquiridos por R$ 3,7 milhões; e inauguradas as obras de um poço tubular de 300 metros e do arquivo central da Sanesul, que totalizam R$ 420 mil de recursos.

Também haverá autorização para início das obras de pavimentação de 3.000 m² do pátio do Complexo Operacional, em Campo Grande (R$ 180 mil) e para compra de 15 caminhões basculantes com carrocerias (R$ 2,3 milhões).

Municípios

Na cerimônia, o governador Reinaldo Azambuja vai assinar ordens de serviços e autorizar abertura de licitação de obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário que contemplam os municípios de Aquidauana, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas. O investimento, na maioria de recursos próprios da Sanesul, chega R$ 59.450.302,99.