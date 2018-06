Iniciou em Campo Grande, nesta terça-feira (26), o seminário MS Fronteiras - Segurança Pública nas Fronteiras e Violência que Acometem às Mulheres Fronteiriças, com a finalidade de reduzir a violência contra a mulher nos municípios de fronteira entre os países vizinhos com Mato Grosso do Sul.

Na abertura do evento, o governador Reinaldo Azambuja destacou que o Seminário é extremamente importante. “Os números da violência contra a mulher são estarrecedores no Brasil e no estado. Os índices na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, mostram a maior incidência da violência. Isso causa perplexidade. Está aí a discussão. Temos que aprofundar o assunto”, disse.

O grupo de trabalho denominado "MS Fronteiras", tem a finalidade de fazer o mapeamento e diagnóstico dos tipos de violência que acometem as mulheres que vivem nas áreas de fronteira, visando a construção de políticas públicas para superação das desigualdades e o enfrentamento à violência, buscando o desenvolvimento econômico e social das mulheres fronteiriças.

A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, afirmou que uma das ações do Governo para combater a violência contra a mulher será levar o projeto Sala Lilás aos municípios de fronteira, que é um ambiente preparado para atender mulheres, adolescentes e crianças de forma exclusiva. “Com este entendimento levaremos a 10 municípios um atendimento especial para mulheres, adolescentes e crianças, sendo que em algumas localidades, a preferência será dada para as delegadas mulheres aprovadas no concurso da Polícia Civil”, destacou.

O Seminário continua nesta quarta-feira (27), das 8h às 13h – na sala de reuniões do hotel Deville, com foco na situação de enfrentamento à violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul.