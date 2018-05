Governo decreta situação emergência em Deodápolis

O Governo do Estado decretou nesta terça-feira (15) situação de emergência no município de Deodápolis – a 264 km de Campo Grande. As fortes tempestades danificaram pontes e estradas, dificultando o escoamento da agropecuária como viagens de caminhões exportadores de soja, leite, pastagens, e etc.

Conforme o Diário Oficial, foi decretado situação de emergência por 180 dias tanto nas partes urbanos como rurais da cidade. Também foi autorizado à mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Defesa Civil, com ações de resposta ao desastre e reconstrução dos locais atingidos pelas fortes chuvas.

A ajuda de voluntários é autorizada para reforçar as ações, com o apoio das coordenadas, porém, em casos de risco a vida como entrar em casas para prestar socorro às vítimas será de responsabilidade apenas do resgate. O governo também prestará recursos para recuperar o cenário das estradas e casas dos moradores.