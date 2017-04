Servidores poderão sacar o pagamento no sábado

Servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão seus salários do mês de maio depositados na próxima sexta-feira (28). É o que assegura ao governador Reinaldo Azambuja.

Segundo informações o valor referente a folha de pagamentos deve ser repassado ao banco no fim do expediente na sexta e no sábado (29) pela manhã deverá estar disponível para saque.

O valor líquido depositado referente a folha é de aproximadamente R$ 240 milhões. A medida vai incrementar o turismo durante o feriado.