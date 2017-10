Governo divulga o resultado da entrevista de cotistas

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (23) o resultado da entrevista de verificação dos candidatos cotistas realizada – nos dias 17 e 18 de outubro – por uma comissão especial com 80 candidatos inscritos como cotistas e concorrentes às vagas de Agente de Polícia Judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De 83 candidatos classificados na prova escrita para a função de Escrivão, 45 receberam parecer favorável, 15 parecer não favorável e 23 candidatos não compareceram à entrevista de verificação. Já os 28 candidatos classificados na prova escrita para a função de Investigador, 15 receberam parecer favorável, quatro parecer não favorável, e nove não compareceram.

Apenas um candidato inscrito como indígena e classificado na prova escrita, havia sido convocado para entrevista de verificação, porém, não compareceu à entrevista. Todos os candidatos ausentes na entrevista de verificação de cotas passam a concorrer às vagas gerais do certame.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a verificação dos candidatos cotistas seguiu os critérios previstos no decreto nº 13.141 de 31 de março de 2011, que prevê a avaliação desses candidatos por uma comissão composta por dois servidores do Estado designados pela SAD, um membro da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania, um do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul e um integrante do Conselho Estadual dos Direitos Negros.

O edital contendo a relação nominal dos candidatos cotistas pode ser conferido na íntegra nas páginas 1 a 3 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segunda Fase

Na quinta-feira (19) o Governo do Estado convocou 1589 candidatos para realizar a avaliação médico-odontológica. Do total de convocados, 1158 candidatos concorrem às 80 vagas de escrivão e 431 candidatos que concorrem as 100 vagas de investigador.

A avaliação médico-odontológica acontecerá de 6 a 12 de novembro na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) com endereço na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Bloco XV, Parque dos Poderes.

O período para pagamento da taxa para realização da avaliação médico-odontológica encerra às 17 horas desta terça-feira (24.10). A guia deve ser impressa na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de MS (Fapems).