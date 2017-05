O Governo de MS, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), divulga o resultado do julgamento dos recursos da Prova Escrita do Grupo III – Direito Tributário, Civil e Empresarial do XIII Concurso Público para Procurador do Estado.

A divulgação é prevista no edital de concurso, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 9.250, de 16 de setembro de 2016.O resultado após análise dos recursos e das razões apresentadas, por escrito, pelos examinadores responsáveis, podem ser conferidos no Diário Oficial desta sexta-feira (26), a partir da página 1.

A publicação informa ainda que será realizada sessão pública para identificação dos candidatos e divulgação das notas da prova escrita do grupo IV: Prova Prática – Parecer e Peça processual do XIII Concurso Público para Procurador do Estado, no dia 05 de junho de 2017, às 9h, no auditório Pantanal, na sede da Procuradoria-Geral do Estado. Assina o Procurador-Geral do Estado, Adalberto Neves Miranda.