Governo do Estado convoca habilitados do Vale Universidade Indígena para assinatura de termos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), convoca os acadêmicos selecionados e habilitados do Programa Vale Universidade Indígena (PVUI), do processo seletivo 2017, para assinatura dos termos de compromisso.

A relação completa está no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25.5). A secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, reforça que os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado.

A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2017.

Vale Universidade Indígena

O PVUI tem como objetivo assistir ao acadêmico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio de uma auxílio financeiro, mais vale-transporte e a oportunidade de experiências profissionais por meio de atividades desenvolvidas em órgãos da administração pública federal, estadual e municipais, além de organizações não governamentais.